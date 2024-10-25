Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин до конца года
Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин рассказал, что цены на бензин до конца этого года будут расти на уровне инфляции, сообщает агентство «Прайм».
По словам эксперта, снижения цены на бензин ждать вряд ли стоит.
Он отметил, что стоимость бензина в России на самом деле незначительно связана с динамикой нефти. Примерно две трети от стоимости литра бензина в рознице — это налоги, акцизы и сборы всех уровней.
Ранее российские АЗС снова получают прибыль от продаж бензина АИ-95 в рознице. Заправки терпели убытки при реализации этого топлива с начала августа.