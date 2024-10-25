Эксперт рассказал, что будет с ценами на бензин до конца года

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин рассказал, что цены на бензин до конца этого года будут расти на уровне инфляции, сообщает агентство « Прайм ».

По словам эксперта, снижения цены на бензин ждать вряд ли стоит.

Он отметил, что стоимость бензина в России на самом деле незначительно связана с динамикой нефти. Примерно две трети от стоимости литра бензина в рознице — это налоги, акцизы и сборы всех уровней.

Ранее российские АЗС снова получают прибыль от продаж бензина АИ-95 в рознице. Заправки терпели убытки при реализации этого топлива с начала августа.