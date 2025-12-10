Эксперт раскрыл работающие способы, как накопить на первый взнос по ипотеке

Накопить на первоначальный взнос по ипотеке многим кажется непосильной задачей, требующей жесткой экономии и отказа от всех радостей жизни. Однако грамотное распределение средств позволяет идти к цели без аскетизма, заявил РИАМО руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

Только 15% россиян, выплачивающих ипотеку, в 2025 году смогли позволить себе полноценный отпуск, а 25% респондентов с появлением ипотеки стали вынуждены ездить в отпуск реже, чем хотелось бы, говорится в исследовании компании. Однако разумное распределение средств позволяет идти к цели, не прибегая к жесткой экономии. Важно выстроить понятную стратегию и заранее просчитать нагрузку на бюджет: прежде чем начать копить, убедитесь, что будущая ноша вам по плечу, уверен эксперт.

«Чтобы избежать проблем с финансами, брать ипотеку стоит только в том случае, если ежемесячный платеж не превысит 40-50% от дохода. Это позволит избежать чрезмерной нагрузки на бюджет и сохранить возможность покрывать другие жизненно важные расходы. Рассчитайте комфортную для вас сумму платежа на ипотечном калькуляторе, и от нее отталкивайтесь, определяя размер первоначального взноса», — комментирует Овечкин.

Правильный расчет будущей нагрузки — это половина успеха, отмечает он. Убедившись, что нагрузка посильна, можно начать системно откладывать средства, не лишая себя привычного уровня комфорта. Если сумма кажется маленькой — это нормально, ведь важно не количество, а регулярность. При устойчивом графике накопления и умеренном росте доходов даже небольшой резерв превращается в капитал. Однако стоит помнить, что накопления не должны подрывать финансовую устойчивость.

Важно, чтобы в персональном бюджете, после вычета обязательных платежей, осталось еще около 30% для оплаты бытовых нужд и 10% — для форс-мажоров. И, конечно, для спокойствия хорошо бы иметь финансовую подушку, которая может покрыть расходы для 3–6 месяцев жизни. Это следует учитывать при планировании семейного бюджета и больших покупок на будущий год, уверен Овечкин.

Есть несколько работающих методов, к которым можно обратиться с целью накопить на крупную покупку.

«Можно воспользоваться известным финансовым принципом “Сначала заплати себе”. В день зарплаты сразу же переводите целевую сумму (например, 10-15%) на отдельный «ипотечный» счет. Считайте это таким же обязательным платежом, как коммунальные услуги. Вы не увидите этих денег, а значит, и не потратите», — объясняет эксперт.

Еще один способ откладывать на цель без ограничений для других нужд — правило 50/30/10/10, согласно которому 50% дохода составляют обязательные расходы (аренда, коммуналка, продукты, проезд), 30% — жизнь и мелкие радости (хобби, отдых, кафе, одежда), 10% уходят на финансовую подушку и инвестиции, и еще 10% — уже на накопления в счет ипотеки или первоначальный взнос. Это правило не дает погрузиться в режим тотальной экономии, заключает Овечкин.