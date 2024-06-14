Эксперт пояснил, что будет с иностранной валютой на брокерских счетах

В настоящее время наибольшее опасение вызывает ситуация с иностранной валютой на брокерских счетах: клиенты из РФ опасаются, что она будет заморожена. Однако аналогичный сценарий уже был в 2022 году, тогда валюта была конвертирована в рубли, и сейчас механизм может повториться, сообщил РИАМО директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Ранее США ввели новые санкции в отношении России. Мосбирже запретили проводить торги в валюте.

Эксперт напомнил кейс 2022 года, когда аналогичным образом стали недоступны для операций швейцарский франк и британский фунт. Через некоторое время их просто конвертировали по текущему курсу Банка России в рубли. Никаких дополнительных манипуляций инвесторам совершать не пришлось, все было сделано автоматически. Сейчас реализуется аналогичный сценарий. Единственная разница — так как уже есть позитивный опыт, то процесс пойдет быстрее, чем в 2022 году, считает Спинка.

«По нашим ожиданиям, на следующей неделе конвертация уже будет завершена. Во всяком случае уже сегодня мы наблюдаем, что НКЦ начал списывать со счетов доллары и евро, начисляя рубли. Последние должны в ближайшее время стать доступны для торговых операций. Их можно инвестировать на российском рынке или же вывести на банковский счет, затем при желании обналичить», — объясняет эксперт.

НКЦ действует строго в соответствии с внутренней директивой от 22.06.2022. С полной уверенностью можно сказать, что группа «Московская биржа», в которую входит и Национальный клиринговый центр, была готова к данным событиям, резюмирует Спинка.