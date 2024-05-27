Эксперт по топливу Бунина рассказала, как изменятся цены на бензин летом
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В летний период стоимость бензина в РФ увеличится в пределах инфляции и не больше, чем на 3 рубля по стране, сообщила РИАМО эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
«Летом ожидаем роста цен на бензин на уровне инфляции, то есть в предельно допустимых рамках и не больше, чем на 3 рубля по всей России. Напомню, что по оценке Минэкономразвития, сейчас инфляция — около 8%», — отметила Бунина.
Правительство отменяет запрет на экспорт топлива, но допускает, что будут возвращаться к этой мере, так как она успешно себя показала.
Российский рынок сейчас полностью обеспечен топливом, поэтому угроз для резкого повышения цен на бензин нет.
«Рост цены за литр бензина в летний период будет происходить плавно. Сейчас в Москве цена за литр АИ-92 — от 48 до 52 рублей, АИ-95 — от 55 до 58 рублей», — добавила эксперт.
По ее словам, хотя сейчас сезон отпусков, идут ремонты заводов, атаки на НПЗ происходят регулярно, но заводы справляются и оперативно решают все проблемы.