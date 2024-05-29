Эксперт: платежи в долларах и евро из РФ за границу будут полностью невозможны

Заплатить долларами или евро из России за границу почти невозможно уже сейчас и в ближайшее время такие платежи прекратятся полностью, сообщил РИАМО основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance Александр Беспалов.

Эта проблема касается не только Райффайзенбанка, который объявил, что с 10 июня прекратит проводить долларовые переводы клиентов. Просто это, по сути, последний банк, который массово и более-менее комфортно проводил такие платежи, и такая участь рано или поздно постигнет все банки, говорит Беспалов.

Отказ от долларовых переводов из РФ — это ожидаемая ситуация, отметил он.

«Мы неоднократно предупреждали, что Райффайзенбанк находится под жестким давлением западных регуляторов и в скором будущем не сможет проводить платежи из России в недружественных валютах. И вот это будущее наступило», — констатировал эксперт.

Он добавил, что даже сейчас те банки, которые заявляют о том, что проводят SWIFT-платежи в долларах, на практике делают это крайне непредсказуемо. По факту 90% клиентов сталкиваются со сложностями в проведении таких платежей. Можно сказать, что эти потоки постепенно останавливаются.

Беспалов рассказал о том, как можно решить данную проблему. Первый способ: переходить на платежи в дружественных национальных валютах, например, в рублях — через те страны, которые их принимают, в первую очередь это страны СНГ.

Второй способ: использовать корсчета зарубежных банков в РФ. Это непубличная история, но финансовые консультанты, а иногда и представители самих банков могут подсказать, каким образом сейчас можно проводить платежи в рублях на банк или на компанию, которая имеет счета в РФ. Это уже устоявшийся платежный механизм, которым многие пользуются.

И, наконец, можно переходить на альтернативные системы расчета, в том числе в криптовалюте или цифровых финансовых активах, которые сейчас уже применяются и в ближайшем будущем будут развиваться.

«Платить по-старому, то есть просто долларами или евро из России за границу, уже практически невозможно и скоро станет невозможно совсем», — резюмировал Беспалов.