Эксперт ответила, почему банки перестают выдавать кредиты россиянам

Экономист Елена Ведута заявила, что в сложившейся экономической ситуации отказ многих банков в расширении кредитов — логичная мера, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Сегодня многие боятся переполнения денег в реальном секторе экономики. Люди выйдут на потребительский рынок с этими деньгами, цены начнут возрастать. Инфляция увеличится. Поэтому кредиты сегодня стараются не выдавать», — сказала эксперт.

По ее словам, нередко заемщики не могут выплачивать кредиты, лишаются недвижимости, и такое решение банков в каком-то смысле даже страхует клиентов.

Ранее в прессе писали, что ВТБ временно запретил своим клиентам оформлять более одной кредиткой карты. Банк ужесточил денежно-кредитную политику и стремится к предотвращению закредитованности клиентов.

Между тем эксперты высказались об увеличении курса доллара к концу 2024 года. Вопреки прогнозам, американская нацвалюта вряд ли подорожает к этому времени до 100 рублей, однако курс может колебаться в районе 90-95 рублей.