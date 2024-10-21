Эксперт ответил, стоит ли россиянам ждать роста зарплат из-за оттока мигрантов

Эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов рассказал, что в настоящее время рынок труда контролируется соискателями. Работодатели стараются привлечь талантливых работников, предлагая различные условия, что открывает для соискателей широкие возможности выбора среди множества предложений о работе, сообщает «Газета.ru» .

Он отметил, что с начала 2024 году фиксируется увеличение средней заработной платы на линейных позициях: в сфере розничной торговли — на 8%, а также в производстве, службах доставки, логистике и строительных отраслях. В то же время, наименьшие зарплаты работодатели предлагают дворникам — 34,3 тыс. рублей, мерчендайзерам — 45,7 тыс. рублей, операторам кол-центров — 43,1 тыс. рублей, воспитателям и няням — около 43,1 тыс. рублей, а также уборщикам — 38,9 тыс. рублей.

Согласно мнению специалистов платформы «Мигрант Сервис», продолжающийся отток мигрантов может привести к дальнейшему увеличению заработных плат в секторах, испытывающих недостаток рабочей силы. Тем не менее, темпы этого роста будут зависеть от интенсивности оттока. Кроме того, увеличение уровня оплаты труда не всегда связано исключительно с уменьшением числа мигрантов, на это влияет множество факторов — например, нарастающая инфляция и индексация заработных плат.

Эксперты «Мигрант Сервиса» считают, что зарплатная гонка может продолжиться на следующих должностях, если произойдет значительный отток мигрантов из страны: курьеры — 155 тыс. рублей, рабочие на производстве — 147 тыс. рублей, водители — 136 тыс. рублей, строители — 130 тыс. рублей.

Исследования, проведенные компанией, показывают, что с июня 2024 года курьеры возглавляют зарплатный рейтинг, зарабатывая 155 тыс. рублей в месяц. Специалисты отметили, что эти линейные профессии становятся наиболее актуальными для малого и среднего бизнеса на фоне снижения числа мигрантов. Увеличение зарплат на этих позициях может продолжиться из-за ухудшения ситуации с нехваткой кадров.