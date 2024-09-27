Эксперт объяснила, почему россияне не любят копить на старость

Когда многие задумываются о пенсии, то в голове всплывают картинки беззаботных дней, жизни в свое удовольствие в размеренном темпе. Однако лишь мизерный процент пенсионеров может позволить жить качественно и насыщенно по достижении «серебряного возраста». Дело в том, что большинство россиян не любят копить на старость, рассказала РИАМО главный эксперт академии личных финансов Татьяна Волкова.

Кому положена пенсия?

Она напомнила, что Россия — социально ориентированное государство. Здесь многие категории граждан могут рассчитывать на дополнительные выплаты. Расчет пенсии зависит от трех основных факторов: трудовой стаж, возраст и базовые коэффициенты.

Последний фактор — это индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), определяющийся размером денежных средств, который работодатель направляет в Пенсионный фонд России. Или же сам гражданин перечисляет проценты от своей предпринимательской деятельности самостоятельно. Такие баллы начисляются каждый год. И чем выше трудовой стаж, тем больше эти показатели.

«Также ИПК начисляется за отпуск по уходу за ребенком, службу в армии и другие социально значимые конструкты. Узнать его можно самостоятельно в разделе на портале госуслуг», — добавила Волкова.

Что мешает накопить на старость?

С одной стороны, кажется логичным начать откладывать средства на свою безбедную старость. Однако делает это очень маленький процент населения.

«У одних нет цели накопить деньги на старость. Пока, к сожалению, это не является привычной практикой и приоритетной задачей, с которой человек вступает на взрослый путь. Люди откладывают решение этого вопроса на „потом“, надеясь на русский авось», — рассказала эксперт.

У других нет понимания своих реальных возможностей. Люди часто обесценивают то, что у них есть. Они думают, что их «копейки» ничего им не принесут. И всегда есть важные текущие задачи, куда можно деньги потратить. И это кажется лучше, чем потом получить доход со своих, пусть и небольших накоплений.

Сколько нужно денег на пенсии?

«С чего начать, если вы хотите позаботиться о своей пенсии заранее? В первую очередь необходимо решить, хватит ли вам пенсионных накоплений? И какой уровень дохода будет для вас комфортным, способным покрыть траты на пропитание, лечение и досуг? Расчет можно сделать в двух форматах», — отметила специалист.

Первый формат — отталкиваться от текущих цен. То есть посмотреть, сколько вы сегодня зарабатываете, и понять, что пенсия будет составлять лишь 20–30% от текущего уровня доходов. И, исходя из этого, подобрать инструменты, и рассчитать сумму, которая дополнительно будет нужна к пенсии.

Второй формат — отталкиваться от будущей стоимости денег. Эти формулы есть в интернете, можно найти их. Сначала нужно определить сумму, которая нужна, исходя из текущих цен, а потом по формуле будущей стоимости денег рассчитать, каким должен быть капитал через определенное количество лет с определенным уровнем инфляции, чтобы эту сумму в месяц человеку обеспечивать.