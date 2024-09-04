Эксперт объяснил, почему россияне массово переносят сбережения в госбанки

Директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что россияне доверяют госбанкам больше, чем коммерческим, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

По его мнению, по этой причине граждане начали массово забирать свои сбережения из частных кредитных организаций и переносить в государственные.

«Это связано с тем, что государство владеет значительными пакетами акций в этих финансовых учреждениях, что усиливает их устойчивость», — подчеркнул специалист.

Колташов добавил, что перенос вкладов в более крупные банки приведет к сокращению количества небольших финансовых учреждений в РФ.

Этим летом в России наблюдался рост перевода накоплений в госбанки. Эксперты заявили, что ситуация связана с тем, что госорганизации предлагают клиентам новые и выгодные условия.