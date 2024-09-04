Эксперт объяснил, почему россияне массово переносят сбережения в госбанки
Директор Института нового общества Василий Колташов заявил, что россияне доверяют госбанкам больше, чем коммерческим, сообщает Агентство Бизнес Новостей.
По его мнению, по этой причине граждане начали массово забирать свои сбережения из частных кредитных организаций и переносить в государственные.
«Это связано с тем, что государство владеет значительными пакетами акций в этих финансовых учреждениях, что усиливает их устойчивость», — подчеркнул специалист.
Колташов добавил, что перенос вкладов в более крупные банки приведет к сокращению количества небольших финансовых учреждений в РФ.
Этим летом в России наблюдался рост перевода накоплений в госбанки. Эксперты заявили, что ситуация связана с тем, что госорганизации предлагают клиентам новые и выгодные условия.