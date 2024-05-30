Эксперт объяснил, почему не стоит инвестировать кредит

Финансовый эксперт Эван Голованов отметил, что кредитные деньги нельзя давать в долг даже самым близким людям. По его словам, в будущем можно остаться с займом, который нужно будет выплачивать, сообщает «Секрет фирмы» .

Специалист подчеркнул, что также не следует инвестировать кредит, поскольку это может привести к потере денег. В подобные ситуации попадают и опытные инвесторы, указал он.

«Даже если вы нашли акцию с хорошими выплатами, учитывайте, что цена этой акции может упасть, а фирма, которая ее выпустила, может разориться», — предупредил Голованов.

Помимо этого, эксперт предостерег от траты кредитных средств на азартные игры и ставки на спорт. Он рассказал, что в таких ситуациях есть риск проиграть даже квартиру.

Голованов посоветовал брать кредит только в случае покупки автомобиля, необходимого лечения или обучения в вузе.