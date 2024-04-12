Эксперт Марышев: ограничение свободы ВИНК приведет к повышению цен на топливо

Часть мер, предлагаемых правительством РФ по сдерживанию цен на бензин, может быть вполне эффективной, однако некоторые из них, наоборот, могут разогнать стоимость топлива в стране, сообщил РИАМО директор по развитию инжиниринговой компании «Энергия Плюс» Павел Марышев.

По его мнению, некоторые меры выглядят вполне рабочими, например, анализ мелкооптовой торговли на предмет необоснованной маржи. Именно на уровне розницы и мелкого опта происходит максимальное «насыщение цены прибылью», а посредники всегда были одним из ключевых факторов ценообразования.

«Поэтому проверить это звено цепочки — хорошая инициатива», — подчеркнул Марышев.

А вот стремление Минэнерго ограничить свободу взаимодействия вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) на бирже ставит по угрозу логистику, считает эксперт.

«Сегодня благодаря повышенному товарообороту между Россией и Китаем существует дефицит свободных логистических мощностей. И если лишить ВИНК возможности покупать недостающие объемы топлива (например, для розницы в регионе, где у компании отсутствуют НПЗ или крупные складские мощности) — повысится нагрузка на РЖД, которые и без этого недополучает компенсацию за „льготные“ перевозки особо важных топливных ресурсов. Цена на топливо только возрастет», — заявил Марышев.

Ранее власти РФ обсудили, как сдержать цены на бензин и дизель в сезон высокого спроса. ВИНК рекомендовали свести к минимуму куплю-продажу непосредственно друг у друга нефтепродуктов на биржевых торгах. Вместо этого предлагается заключать прямые договоры на поставку топлива по формуле цены, которая есть на бирже.