Власти РФ обсудили, как сдержать цены на бензин и дизель в сезон высокого спроса

Правительство РФ определило новые меры по сдерживанию цен на бензин и дизтопливо

В российском правительстве обсуждают комплекс новых мер, которые будут направлены на сдерживание стоимости бензина и дизельного топлива в сезон высокого спроса, сообщает РБК.

До этого нефтяникам уже поручили приоритетно поставлять топливо на внутренний рынок. Также необходимо проанализировать цены посредников при продаже дизеля аграриям в различных регионах для сохранения условий поставок на стабильном уровне.

Помимо этого, следует свести к минимуму вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) куплю-продажу непосредственно друг у друга нефтепродуктов на биржевых торгах. Вместо этого предлагается заключать прямые договоры на поставку топлива по формуле цены, которая есть на бирже.

На данный момент крупнейшие производители нефтепродуктов должны по установленным нормативам продавать на бирже 15% от произведенного бензина, 16% — дизтоплива, 7,5% — сжиженного углеводородного газа.

Самой бирже (СПбМТСБ) поручили провести анализ факторов ажиотажного спроса на торгах по топливу. Также важно подготовить предложения для нивелирования необоснованного роста цен и оптимизации торгов.

ФАС, Минэнерго и Минпромторг проанализируют ценообразование на компоненты для высокооктанового автомобильного бензина, а Минэнерго и «Транснефть» проработают вопрос расширения применения базисов поставки нефтепродуктов на внутренний рынок «франко-труба».