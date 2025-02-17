Эксперт Лоссан: дефляция для экономики России опаснее умеренной инфляции

Умеренная инфляция в 1–3% более позитивна для экономики РФ, чем дефляция

Дефляция — это опасное явление для экономики, так как она сдерживает инвестиции и потребление, что может привести к экономическому спаду, заявил РИАМО эксперт компании «Сравни» Алексей Лоссан.

Дефляция — это падение цен. Если умеренная инфляция (1–3% в год) стимулирует экономический рост, дефляция приводит к снижению спроса, поясняет эксперт.

При дефляции потребители начинают откладывать покупки, ожидая, что товары станут еще дешевле в будущем. Это приводит к снижению спроса, что, в свою очередь, вынуждает производителей сокращать производство, объясняет Лоссан.

Эксперт привел пример: если цена на автомобиль снижается, потенциальные покупатели могут решить подождать, пока цена упадет еще больше. Это создает замкнутый круг: снижение спроса ведет к снижению производства, а значит к снижению доходов. И в итоге опять к дальнейшему снижению спроса, пояснил он.