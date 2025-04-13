Эксперт: локализация сборки iPhone увеличит их себестоимость на 300 долларов

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Apple столкнется с издержками при переносе производства из Китая

Перенос даже части производственных мощностей Apple из Китая в США потребует сотен миллиардов долларов инвестиций и займет несколько лет, рассказал РИА Новости основатель инвестиционной компании The12 Capital Дмитрий Козлов.

Эксперт пояснил, что десятилетиями выстроенные азиатские производственные цепочки Apple оптимизированы до мелочей. В случае переноса сборки в США компания столкнётся с резким ростом затрат — сейчас лишь 15% компонентов iPhone производятся на американской территории.

При худшем сценарии с введением 145% пошлин на китайскую продукцию себестоимость iPhone может подскочить с 485 до 1200 долларов.

Хотя Apple, вероятно, частично сократит свою маржу и ограничит рост розничных цен 5-10%, экономическая целесообразность производства в Азии сохранит свое преимущество даже при новых тарифах.

Ранее администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа исключила смартфоны, компьютеры и другие виды электроники из-под действия зеркальных пошлин на импортные товары.