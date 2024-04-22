Эксперт Кузнецов: ограничение микрозаймов рамками 100% годовых не даст эффекта

По его словам, здравый смысл такого предложения заключается в огромном росте долговой нагрузки россиян. Так, согласно статистике ЦБ, на начало 2024 года общая задолженность российских граждан перевалила за 33,7 триллиона рублей.

«Если учесть, что все население нашей страны составляет 144,2 миллиона человек, то значит на каждого из нас сегодня приходится долг в более чем 200 тысяч рублей. При этом 3,5% от этого долга (а это почти 1,2 триллиона рублей) приходится на просроченную задолженность, с погашением которой у наших граждан есть явные проблемы», – заявил Кузнецов.

При этом эксперт полагает, что введенная мера едва ли даст положительный эффект.

Сегодня, как правило, в МФО обращаются те граждане, кому в кредите отказал банк, причем по самым разным причинам, основная суть которых сводится к ненадежности заемщика.

Банк просто не хочет связываться с ненадежным клиентом, так как для него доход не перекрывает риски. Для МФО же высокий процент – это страховка от повышенных рисков. И вряд ли МФО согласится выдавать деньги, если эта страховка окажется существенно меньше необходимого.

«Куда же пойдет человек, которому очень-очень нужны деньги и которому отказали и банк, и МФО? В ту область, которая не попадает под государственный контроль, и которая будет готова эти деньги ему дать. В теневой сектор, на «черный» кредитный рынок. И что же это получается? Мы десятилетия боролись за сокращение теневых финансов и, нужно признать, навели определенный порядок. Нужно ли нам теперь отказываться от достигнутого?», – сказал эксперт.

По его мнению, возможен и другой вариант.

«Финансисты – народ творческий. Так что возможно, что в МФО придумают что-то, чтобы и займы выдавать, и проценты не терять. Назовут это не процентами, а «комиссией», «выкупной суммой» или еще как-то. И в этом, с точки зрения государственного регулирования, тоже хорошего мало», – сказал Кузнецов.

Депутаты из «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект об ограничении стоимости займов, выдаваемых гражданам микрофинансовыми организациями замером 100% годовых. Основанием послужил значительный рост кредитной нагрузки населения.