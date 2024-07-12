Эксперт Юшков: решение по экспорту бензина в августе будет принято через неделю

Решение по вопросу продления запрета на экспорт бензина в августе правительство РФ примет по итогам следующей недели. Если биржевые цены вырастут, то ограничение на зарубежные поставки продлят, а если начнут снижаться, то возможно запрета не будет, заявил РИАМО эксперт Финансового университета при правительстве РФ и фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила вернуть запрет на экспорт бензина в августе после того, как сперва с 20 мая по 30 июня, а затем и на весь июль его приостанавливали. Позицию ведомства поддержал вице-премьер РФ Александр Новак.

По мнению Юшкова, предпосылок для дефицита бензина на внутреннем рынке сейчас нет. Эксперт напомнил, что в июне на полную мощность вновь заработал Нижегородский нефтеперерабатывающий завод (производит 10% российского бензина), который простаивал в ремонте с начала года из-за поломок оборудования. Также возвращаются в эксплуатацию после ремонта НПЗ, ранее атакованные украинскими дронами, так что объем производства бензина в России растет, сделал вывод аналитик.

«Но Минэнерго все равно перестраховывается, чтобы продемонстрировать, что оно действует упреждающе и пытается исключить саму вероятность возникновения физического дефицита топлива на рынке. Минэнерго помнит, как в прошлом году в разгар топливного кризиса президент Владимир Путин критиковал правительство за то, что оно предпринимает меры по стабилизации топливного рынка с запозданием», — объяснил Юшков.

Поэтому вновь ставится вопрос о продлении запрета на экспорт бензина, хотя сейчас можно обойтись и без него.

Юшков также отметил, что ограничение поставок топлива за рубеж, с одной стороны, насыщает внутренний рынок, а с другой — приводит к недополучению экспортной выручки нефтяных компаний, которые стремятся компенсировать потери за счет внутреннего рынка.

«Получается замкнутый круг. Поэтому с запретом экспорта на бензин важно не переусердствовать», — заключил собеседник.