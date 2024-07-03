Эксперт Юшков объяснил рекордный рост поставок российской нефти в Индию в июне

Поставки российской нефти марки Urals в Индию в июне обновили исторический максимум, достигнув 1,6 млн баррелей в сутки, говорится в обзоре аналитической компании Kpler. Показатель вырос на 13% к июню прошлого года и на 2,2% к маю, в котором был установлен предыдущий рекорд.

«Во-первых, в Индии, как и в Китае, продолжает расти потребление нефти и нефтепродуктов, и потенциал этого рынка огромен. На Индию и Китай приходится порядка 80% экспорта российской нефти», — отметил эксперт.

Вторая причина, которая, по его мнению, вызвала рост закупок российской нефти Индией — это наступление лета, а значит и автомобильного сезона в северном полушарии — периода высокого спроса на топливо.

«Дело в том, что Индия покупает российскую нефть не только для себя, но и перепродает ее другим странам. Еще до 2022 года в стране были построены нефтеперерабатывающие заводы на побережьях, которые перерабатывают сырую нефть, после чего готовые нефтепродукты экспортируются в другие страны. Индия воспользовалась ростом сезонного спроса на нефть и увеличила ее закупки у РФ», — объяснил Юшков.

По его словам, России данная ситуация также сыграла на руку: в последние месяцы ряд российских НПЗ находились на ремонте, в том числе из-за последствий украинских атак, вследствие чего в стране сократилось производство нефтепродуктов при сохраняющихся объемах добычи, а значит появилась возможность продать больше сырой нефти, чем и удалось воспользоваться.