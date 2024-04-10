Эксперт Федоров: рубль возобновил плавную девальвацию к ключевым валютам

Совокупность нескольких факторов спровоцировала ослабление российской валюты в первой декаде апреля, но тренд может перемениться во второй половине месяца, сообщил РИАМО советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров.

Сейчас наблюдается плавная девальвация рубля по отношению к ключевым валютам, говорит он.

«По отношению к евро, например, он стал слабеть с начала месяца: 1 числа рынки закрылись на отметке 99,10, а затем отметка с каждым открытием поднималась все выше и выше, пока 9 числа не приблизилась к уровню 101, который сегодня, 10 апреля, был преодолен. По отношению к доллару цикл оказался чуть меньше: с 4 по 9 апреля был пройден путь от 92,24 до 93,00». Максим Федоров Советник по инвестициям ИК Fontvielle

По отношению к юаню трек снижения максимален из этих трех валют: с 29 марта по 9 апреля российская валюта девальвировалась с уровня 12,67 до уровня 12,82. Федоров подчеркнул, что движение во всех валютах однонаправленное, а значит, стоит искать причину такой динамики в рубле.

В первую очередь с 28 марта рубль перестали поддерживать повышенные продажи валюты экспортерами в рамках налогового периода.

Во вторую — на прошлой неделе были пересмотрены параметры бюджетного правила на новый период. Объем чистых продаж иностранной валюты и золота, по сравнению с мартом и началом апреля, сократился в апреле в 12 раз. Решение было озвучено 3 апреля.

В-третьих, рубль стал доминирующей валютой во внешнеторговых расчетах (41,6% в экспорте и 38,1% в импорте по итогам февраля), что отражается на доходах экспортеров, поскольку российская валюта вымывает из них доллары-евро-юани, которые потом могли бы пойти на внутренний рынок.

«На мой взгляд, совокупность трех этих основных факторов спровоцировала ослабление российской валюты в начале апреля. Однако тренд вероятно переменится во второй половине месяца. Хотя очень многое будет зависеть от решения по поводу пролонгации указа президента об обязательной реализации части валютной выручки экспортерами, поскольку они являются основными продавцами на валютном рынке», — резюмирует Федоров.