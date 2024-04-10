Рубль впервые стал главной внешнеторговой валютой РФ
Фото - © Российский рубль/Фотобанк Лори
В феврале доля рублевых операций в расчетах за российский экспорт увеличилась до 41,6%. Рубль впервые стал ведущей валютой во внешнеторговых расчетах России, сообщает газета «Известия»
В расчетах за импорт доля операций с рублем также установила рекорд — 38,1%.
Директор проектов Arthur Consulting Николай Назаров отметил, что аналитики сообщают о трех основных причинах подобной динамики рубля. Такие операции снижают валютные риски расчетов по сравнению с расчетами в деньгах недружественных стран.
«Во-вторых, есть ликвидный валютный рынок: пара юань-рубль стала основной для России. Дополнительный фактор — высокие ставки по рублевым депозитам».
Николай Назаров
Директор проектов Arthur Consulting
Аналитик отметил, что рост доли рубля в расчетах вырос из-за увеличения доверия зарубежных контрагентов к российской валюте.
Помимо этого, увеличение доли рубля связано с углублением взаимной торговли между РФ и Китаем.