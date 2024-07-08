Эксперт Демидов: из-за подорожания фрахта в РФ упадет прибыль экспортеров нефти

Ранее аналитики Центра ценовых индексов (ЦЦИ) сообщили, что в последнюю неделю июня стоимость фрахта танкеров из Новороссийска начала расти впервые с мая: ставка на танкер класса Aframax в направлении Турции выросла на 20,6% к неделе ранее — до 2,8 доллара за баррель, Северного Китая — на 27,2%, до 10,2 доллара за баррель, Восточной Индии — на 10%, до 6,5 доллара за баррель.

По мнению Демидова, подорожание фрахта связано с новым витком санкций Запада, одной из задач которых стала борьба с использованием Россией «теневого судоходства» для обхода действующих ограничений.

«Снижение рентабельности поставок российской нефти будет непродолжительным — сокращение маржи будет наблюдаться месяц-два, не больше. За последние 2 года фрахт нефтяных танкеров в российских портах дорожал неоднократно, а потом вновь дешевел», — прогнозирует аналитик.

При этом сама стоимость нефти Urals скорее всего останется прежней или вырастет незначительно, поскольку рынок российской нефти — это рынок покупателя, диктующего свои условия, с которыми нельзя не считаться, добавил эксперт.