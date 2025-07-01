Эксперт дал прогноз по изменению зарплат в IT-сфере

Прогнозы экспертов и наблюдаемые тенденции в отношении динамики заработных плат россиян, в том числе в сфере IT, сейчас довольно противоречивы. Такая ситуация сложилась из-за действия различных факторов, сообщил РИАМО эксперт в сфере IT Алексей Карпунин.

С одной стороны, сохраняется дефицит кадров во многих отраслях, особенно в ИТ — в спросе остаются специалисты по DevOps, информационной безопасности, искусственному интеллекту, отметил эксперт. Кроме того, все еще заметен разрыв между зарплатами новых сотрудников и тех, кто давно работает в одной компании, что также подталкивает работодателей к пересмотру компенсаций.

С другой стороны, есть факторы, сдерживающие рост заработных плат. Это высокая ключевая ставка, повышение налоговой нагрузки и рост операционных издержек для бизнеса.

По словам Карпунина, в деловой среде ощущаются неопределенность и тревожность, что также влияет на планы компаний по увеличению расходов на персонал.

«Тем не менее я сохраняю оптимизм и ожидаю роста зарплат до конца года. Хотя он, вероятнее всего, будет менее выраженным, чем в прошлом году», — заключил эксперт.