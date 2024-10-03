Эксперт: чтобы деньги не списывались с карты, надо читать кредитные договоры

Нередко случается так, что с банковской карты неожиданно снимаются деньги — это может происходить в качестве платы за навязанные услуги при оформлении кредитных продуктов. Партнер юридического бюро Дмитрий Кваша рассказал, как вернуть эти средства, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Все это есть в договоре, они могут вносить это мелким шрифтом, либо дополнительным пунктом, если это онлайн-подписание, то там будет стоять галочка, которую нужно было убрать», — сказал эксперт.

По его словам, клиенты не всегда успевают внимательно ознакомиться с договором и потом получают неприятные сюрпризы. При этом может быть трудно доказать, что дополнительные услуги (например, страховку) не обсуждали на встрече с работником банка, однако потребовать возврат все же можно в течение 3 лет. Стоит помнить, что сделать это можно только в случае, если условие прозвучало где-то в договоре

Также, как напомнил юрист, клиент имеет право отказаться от услуги уже на этапе подписания документов.