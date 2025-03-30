Эксперт Балынин назвал две категории граждан, у которых в апреле вырастут пенсии

Доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин рассказал, что с 1 апреля пенсии увеличатся у двух категорий граждан, сообщает «Российская газета» .

По его словам, с 1 апреля ожидается индексация социальных пенсий на 14,75%. Средний размер социальных пенсий составит 15,5 тыс. рублей, что почти на 2 тыс. рублей больше, чем в в настоящее время.

Эксперт подчеркнул, что также с апреля вырастут страховые пенсии для россиян, достигших в марте 80-летнего возраста. Пенсии увеличатся более чем на треть. Если в декабре прошлого года пенсия составляла 35 678,98 рублей, то в апреле пенсия вырастет до 49 290,18 рублей (+38%).

Балынин добавил, что до 31 марта текущего года летные экипажи и работники угольной промышленности, имеющие неучтенные данные для специальных доплат, могут обратиться в Социальный фонд. В этом случае с 1 мая 2025 года им будет увеличена доплата к пенсии.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что с 1 апреля этого года социальные пенсии проиндексируют более чем на 14,5%. Он подчеркнул, что государство поддерживает старшее поколение.