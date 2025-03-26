Мишустин: социальные пенсии в РФ с 1 апреля проиндексируют более чем на 14,5%

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, как страна поддерживает старшее поколение. Он отметил, что с 1 апреля этого года социальные пенсии проиндексируют более чем на 14,5%, сообщает пресс-служба кабмина.

«Уже с апреля 2025 года свыше 14,5% прибавят социальные пенсии. Мы внимательно следим, чтобы граждане своевременно получали положенные средства», — заявил Мишустин.

Он также напомнил, что с 1 января на 7,3% были увеличены страховые пенсии, проведена дополнительная индексация исходя из инфляции. Более того, были проиндексированы военные пенсии и более 40 соцпособий, возобновлена индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров.

Мишустин подчеркнул, что государство заботится и о пожилых людях, поэтому в субъектах внедряют систему долговременного ухода. Речь идет о комплексном социальном и медицинском обслуживании. В 2024 году программа охватила более 173 тыс. человек.