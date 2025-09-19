Эксперт АРБ рекомендует россиянам закрывать полумертвые банковские счета

Нередко бывает так, что у гражданина есть несколько банковских счетов, и часть из них не используется. В таком случае рекомендуется закрывать ненужные счета ради порядка и безопасности, сообщил РИАМО председатель правления Ассоциации российских банков (АРБ) Олег Скворцов.

Россияне сейчас имеют счета во многих банках. Однако часть их является полумертвыми, потому что там лежат совсем небольшие суммы денег и люди не пользуются ними, отмечает эксперт.

Он рекомендует гражданам закрывать такие счета. Иметь только один счет в банке — это, конечно, тоже неправильно, но держать годами счет с суммой в 100 рублей — не самое лучшее решение, полагает Скворцов.

«С одной стороны, за такими счетами не хочется ехать, но с другой стороны, ради порядка и перестраховки я бы рекомендовал закрывать их. Мало ли что может на них упасть. Для банка это не такие большие деньги, но это создает определенную нагрузку с точки зрения ведения счетов», — отметил председатель правления АРБ.