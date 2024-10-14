сегодня в 18:30

Экс-владелец «Билайна» решил переехать из Амстердама в Дубай

Международный телекоммуникационный холдинг VEON, в состав которого входила российская компания «ВымпелКом» («Билайн»), принял решение перенести свою штаб-квартиру из Амстердама в Дубай, сообщает пресс-служба компании.

«Решение перенести штаб-квартиру <…> отражает стратегическую переориентацию нашего внимания на более близкие к нашим ключевым рынкам», — заявил гендиректор группы VEON Каан Терзиоглу.

Он подчеркнул, что переезд предоставляет компании возможность использовать обширный потенциал, который открывает перед ней Дубай.

Операционный центр холдинга работает в Объединенных Арабских Эмиратах с 2022 года. После переезда группа VEON станет крупнейшим предприятием с штаб-квартирой в Дубае, чьи акции будут котироваться на бирже NASDAQ.

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