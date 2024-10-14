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В МТС изучают предписание ФАС о незаконно полученном доходе в 3 млрд рублей

В ПАО «МТС» изучают предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) перечислить в бюджет государства 3 млрд рублей незаконно полученного дохода, сообщили РИАМО в пресс-службе мобильного оператора.

«Мы изучаем поступившие из ФАС документы. Решение о дальнейших действиях, включая их возможное оспаривание, компания примет по итогам оценки», — заявили в пресс-службе МТС.

Ранее по итогам рассмотрения антимонопольного дела ФАС обязало ПАО «МТС» выплатить в федеральный бюджет 3 млрд рублей незаконно полученного дохода и снизить тарифы для абонентов.

По данным ведомства, весной текущего года МТС в среднем на 8% повысило стоимость услуг сотовой связи для более чем 30 млн абонентов. При этом данное повышение было экономически необоснованным.

ФАС впервые применило меру изъятия необоснованно полученного дохода от повышения тарифов и перечисления средств в пользу государства в рамках установления факта правонарушения.