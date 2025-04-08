Экономисты предупреждают о рисках роста цен на топливо из-за обвала рынков

сегодня в 01:35

Обвалы мировых рынков и дешевеющая нефть может привести к сокращению ненефтегазовых доходов российского бюджета и повлиять на стоимость автомобильного топлива внутри страны, пишет URA.ru .

На фоне тарифных войн, инициированных администрацией президента СГА Дональда Трампа, мировые цены на нефть уже снизились на 11 долларов за баррель.

Это падение может привести к сокращению ненефтегазовых доходов российского бюджета и повлиять на стоимость автомобильного топлива внутри страны.

Константин Ордов, директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, пояснил, что длительное сохранение низких цен на нефть вынудит правительство сократить бюджетные расходы, включая субсидирование нефтепереработки.

Механизм демпфера, который в последние годы сдерживал рост цен на АЗС, может быть урезан, что приведет к ускоренному подорожанию бензина, добавил эксперт.

Ранее в Европе объявили об ответе на тарифную политику США.