сегодня в 16:44

Экономист Зубец: ключевая ставка в РФ снизится до 14-15% в 2025 году

Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец считает, что ключевая ставка в России уменьшится до 14-15% в конце 2025 года. Уже в сентябре она может упасть на 2%, рассказал он в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

После этого ключевую ставку снова могут понизить на 2%. Таким образом, к концу 2025 года она опустится до 14-15%, считает экономист.

Такая ключевая ставка будет полностью соответствовать финансовому положению России. Она позволит развивать экономику за счет предоставления «нормальных денег» в государстве, добавил Зубец.

25 июля ЦБ РФ понизил ключевую ставку на 2%. С тех пор ее размер составляет 18%.