Экономист Толкачев выступил против запрета в РФ параллельного импорта электроники

Отменять параллельный импорт электроники сейчас преждевременно и нецелесообразно, поскольку серьезный задел для импортозамещения в этом секторе производства в России еще не создан, сообщил РИАМО профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Ранее в Минцифры поступило предложение исключить из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов. С такой инициативой выступил консорциум АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ), куда входят российские производители электроники (Аквариус, Yadro, Depo, Kraftway и другие).

«В том, что консорциум АНО „Вычислительная техника“ предложил запретить параллельный импорт электроники, нет ничего удивительного. Бизнес всегда ищет любые способы борьбы с конкурентами, в том числе не только экономические, но и административные методы», — заявил Толкачев.

Экономист подчеркнул, что российская технологическая база для производства гаджетов и ПК на сегодняшний день существенно отстает от западных технологий.

Он считает, что ограничивать импорт электроники можно лишь в том случае, когда нет серьезных технологических и ресурсных барьеров для полномасштабного развертывания производства данной продукции в своей стране.

Толкачев напомнил, что в России неоднократно пытались создать аналоги западным гаджетам, но большинство таких попыток были провалены. Например, отечественные смартфоны AYYA T1 от компании «Смартэкосистема» (входит в госкорпорацию «Ростех») провалились в ритейле. Розничные продажи устройств с 2021 по 2023 год оказались меньше 1 тыс. штук.