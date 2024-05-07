Экономист Толкачев: оптимизация трат госбюджета поможет в борьбе с коррупцией

Ранее Минфин РФ предложил ограничить перенесение остатков средств госбюджета по госконтрактам и субсидиям на следующий год, а также перераспределять траты по новой схеме через резервный фонд.

«Выделение и расходование бюджетных средств всегда сопряжено с определенными проблемами. К сожалению, бюджетополучатели разных уровней зачастую недобросовестно и безответственно относятся к формированию своих запросов на получение бюджетных средств, а их финансовое планирование оторвано от ресурсного и кадрового планирования», — сказал Толкачев.

По его словам, например, бюджетополучатели хотят построить какой-нибудь новый Дворец культуры, но под него не продумана поставка всех необходимых ресурсов, в результате чего в требуемый срок проект не реализуется, поэтому его переносят на следующий год.

Экономист надеется, что передача неиспользованных остатков бюджетных средств в резервный фонд правительства усилит контроль над расходованием бюджетных денег и повысит ответственность бюджетополучателей.