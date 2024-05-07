Минфин запланировал оптимизацию правил расходования бюджета РФ

Российский Минфин задумался об оптимизации порядка бюджетных трат. В министерстве предложили ограничить перенесение остатков по госконтрактам и субсидиям на следующий год, сообщает РБК .

Специалисты Минфина подготовили инициативу, по которой регулируется порядок утверждения, распределения и изменения бюджетных обязательств. В документе отмечено ограничение возможности переноса остатков по госконтрактам и субсидиям на следующий год, а еще прописан механизм перераспределения неиспользованных средств федбюджета через резервный фонд кабмина.

Указанные изменения создали, чтобы реализовать план мероприятий «дорожной карты» по мерам повышения эффективности ‎и результативности управления расходами бюджета страны.

В поправках прописано сильное уменьшение перечня госконтрактов и субсидий юрлицам, которым доступен перенос средств на будущий год. При его принятии такая операция для них будет возможна только в двух случаях: если госконтракт или субсидия направлены на финансирование оборонного заказа или международных обязательств.