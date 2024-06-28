Экономист Толкачев объяснил, что такое «новый санкционный режим»

Новый санкционный режим, анонсированный Евросоюзом, — это совокупность долгоиграющих, постоянно действующих санкций в отношении России, которые будут отличаться большей жесткостью, чем нынешние, сообщил РИАМО профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Ранее Евросоюз заявил, что намерен разработать новый санкционный режим против России «в ответ на дестабилизирующие действия за рубежом».

«Это институциональный вброс, очередная попытка запугать РФ. Но вместе с тем Европа намекает, что, если Россия смягчит свои требования в переговорах по Украине, то возможно переключение более жесткого санкционного режима на более мягкий», — отметил Толкачев.

Он считает, что такова логика чиновников Евросоюза.