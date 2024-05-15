сегодня в 16:04

Экономист Толкачев: деприватизация может иметь положительный эффект

Если изъятие акций у инвесторов войдет в практику и станет элементом новой общенациональной стратегии развития, а не эпизодом банального внеэкономического перераспределения собственности, то положительные последствия деприватизации превысят отрицательные, сообщил РИАМО профессор департамента экономической теории Финуниверситета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предупредила, комментируя решение об изъятии акций у инвесторов Соликамского магниевого завода, что прецедент изъятия активов у розничных инвесторов может привести к их уходу на зарубежные площадки.

«Опасения оттока инвесторов на зарубежные площадки — это наименее опасное последствие. Фактически, это признает сама глава ЦБ, когда добавляет про риски вложений в зарубежные активы в условиях СВО, — заявил Толкачев.

По его словам, соликамский прецедент, конечно, обладает гигантскими последствиями для сложившейся системы собственности.

«Это станет настоящей институциональной революцией, если подобные решения будут приниматься по другим приватизационным делам. Вопрос о необходимости такой меры зависит от целеполагания творцов экономической политики», — отметил Толкачев.

По его мнению, к вопросу деприватизации нельзя применить единственно правильный подход — это вопрос «разных модальностей».

«Но в период беспрецедентных вызовов, вставших перед страной, индивидуалистическая модальность, транслируемая главой ЦБ, не является единственно правильной», — считает экономист.