Набиуллина заявила о риске оттока инвестиций из-за изъятия акций

сегодня в 13:31

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о риске оттока капитала за границу в связи с решением об изъятии акций у инвесторов в Соликамский магниевый завод, сообщает РБК .

«Защита прав инвесторов, защита добросовестных приобретателей акций через организованные торги — это краеугольный камень доверия инвесторов к финансовому рынку, к фондовому рынку и в целом доверие», — сказала глава Центробанка.

Она подчеркнула, что регулятор серьезно обеспокоен этой ситуацией. Без надежной защиты прав акционеров росте капитализации рынка говорить невозможно.

Набиуллина добавила, что изъятие акций может подорвать доверие к биржевой торговле и вызвать отток капитала на зарубежные площадки, а отток «никому не нужен».

22 марта Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокурора региона о взыскании в пользу государства акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Акции принадлежат более чем 2 тыс. держателям. В 2022 году Генпрокуратура в судебном порядке добилась изъятия в пользу РФ 89,5% акций завода.