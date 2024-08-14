сегодня в 15:13

Экономист: сезонное снижение цен на продукты будет меньшим, чем в прошлом году

Сезонное снижение цен на продукты после сбора урожая в этом году будет меньшим, чем в прошлом, из-за отложенного влияния майских заморозков, подорожания удобрений, топлива и повышения ключевой ставки, что негативно отразилось на сельскохозяйственной отрасли, заявил РИАМО доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Ранее Руспродсоюз сообщил, что стоимость минимальной месячной корзины продуктов для россиян выросла на 10,6% с начала года.

«Снижения цен на сезонные овощи и фрукты стоит ожидать уже в августе, однако оно не будет значительным. Возможно, ФАС будет рекомендовать торговым сетям добровольно ограничить рост цен на ряд продуктов», — полагает Морковкин.

Ранее крупнейший производитель спирта «Росспиртпром» уведомил производителей водки о повышении цен на спирт с 1 сентября почти на 9%.

Кроме того, крупнейшие молочные заводы в РФ повышают цены на продукцию на 5–15%.