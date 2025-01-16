Экономист рассказал, кто дезинформирует об угрозе заморозки вкладов

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода заявил, что идеологические противники России намерено дезинформируют о возможной заморозке вкладов. По его словам, никакой реальной почвы она под собой не имеет, сообщает « Прайм ».

Эксперт напомнил, что такие информационные вбросы начались после победы Владимира Путина на выборах в марте. Он отметил, что стали появляться фейки о девальвации, денежной реформе и заморозке вкладов.

В первый раз вброс прошел незаметно. Его запустили повторно осенью — платно, через ангажированные телеграм-каналы, а затем подхватили неквалифицированные пиарщики.

По его словам, российская финансовая система устойчива к любым шокам. Лобода отметил, что вложения в банковские депозиты будут наиболее выгодными как минимум до начала весны.

Ранее Основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов объяснил, с чем может быть связано снижение ставок по банковским вкладам, учитывая то, что ключевая ставка осталась на прежнем уровне и составляет 21%. По его словам, снижение процентов по банковским вкладам может происходить по разным причинам.