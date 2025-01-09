Аналитик рассказал, когда банк может снизить ставку по вкладу вслед за ключевой

Главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич расскзал, что ставка по банковскому депозиту фиксируется при заключении договора и действует до момента его окончания, однако в некоторых случаях банк может снизить ее раньше, сообщает агентство « Прайм ».

Он отметил, что уже заключенным договорам ставка не меняется.

Исключения составляют вклады с переменной доходностью. В этом случае в договоре прописывается алгоритм формирования ставки, зависящий, в том числе, от ключевой, которая может измениться в феврале.

«Сейчас снижают ставки банки, которые ранее закладывали в свою процентную политику возможность роста ключевой ставки на декабрьском заседании до 23% или даже 25%», — пояснил аналитик.

Согласно опросу сервиса лояльности «Апельсин», в 2025 году 25% россиян намерены откладывать деньги на создание финансовой подушки безопасности, 52% из них считают оптимальным иметь накопления не менее 100 тысяч рублей.