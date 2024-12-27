Ремонт и подушка безопасности: опрос показал, на что планируют копить россияне

Согласно опросу сервиса лояльности «Апельсин», в 2025 году 25% россиян намерены откладывать деньги на создание финансовой подушки безопасности, 52% из них считают оптимальным иметь накопления не менее 100 тысяч рублей, сообщает Газета.ru .

На втором месте — путешествия, о них сказали 17% респондентов, на третьем — ремонт (14%), затем идут приобретение автомобиля (13%) и квартиры или накопления на первоначальный взнос по ипотеке (10%).

При этом опрошенные жители страны точно не хотят экономить на продуктах, особенно молочке и мясе, а также не готовы отказываться от качественного медицинского обслуживания, общих расходов на поддержание здоровья и сдачи анализов.

Более 30% россиян используют для накоплений деньги с зарплаты и еще 17% — с дополнительных доходов. Многие рассчитывают на премии, вклады и кэшбек.

В пользу важных накоплений респонденты готовы отказаться от чрезмерных трат на одежду и косметику, интернет и мобильную связь. Они намерены покупать новые вещи на распродажах и выбирать онлайн-библиотеки вместо бумажных книг.