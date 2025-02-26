Экономист раскрыла секрет, как избавиться от долларов старого образца

Кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов и цен Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова Диана Степанова рассказала, что делать с долларами старого образца, которые часто отказываются принимать как в России, так и за границей.

Эксперт посоветовала сначала обменять такие доллары на рубли, а уже на них приобрести валюту нового образца, если в этом есть необходимость. Эксперт порекомендовала действовать методом проб и ошибок: если в одном банке отказали, стоит поискать тот, где готовы принять старые доллары.

«Возможно обзвонив несколько банков, вы точно найдете тот, который совершит либо обмен старых долларов на новые, либо позволит вам обменять доллары старого образца на рубли», — отметила Степанова в интервью радио Sputnik.

При этом в случае поездки за границу лучше заранее позаботиться о том, чтобы с собой была новая американская валюта, считает она. Но даже если с собой оказались старые доллары, можно поискать небольшие магазины или частные обменники, где примут такие купюры.