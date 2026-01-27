Экономист раскрыл, почему россияне массово подают на банкротство

Количество россиян-банкротов выросло: в 2025 году ими признали в суде 568 тыс. человек, что на 31,5% выше, чем в 2024-м. Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков рассказал, что показатель увеличился из-за высоких ставок по кредитам и уменьшения покупательского спроса. Об этом сообщает « ФедералПресс ».

Главная причина заключается в дорогих займах. Если человек берет деньги в кредит по нынешним ставкам, то уровень его дохода должен быть больше. Такие зарплаты есть в некоторых видах отраслей или бизнесе. Системно зарабатывать подобные средства нельзя, это в том числе влияет на экономический рост, отметил Солодков.

Вторая причина заключается в уменьшении покупательского проса. Покупки уже смещаются в продуктовой сфере в более дешевые сегменты. В ресторанном бизнесе большое количество заведений перестают работать, поскольку у россиян нет возможности туда ходить. Это влияет на бизнес, поэтому и растет количество банкротств, считает экономист.

Похожая ситуация есть и в жилищном строительстве — увеличивается количество случаев невыплат по ипотеке. У россиян нет возможности погашать кредиты. Когда люди брали займы, они надеялись, что ставки упадут. Однако их размер остался таким же. Инфляция, по информации за январь 2026 года, наоборот, ускоряется, добавил Солодков.

