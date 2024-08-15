Экономист: продуктовая инфляция по итогам 2024 г будет не ниже, чем в 2023 г

Учитывая текущие темпы роста цен на продукты, продовольственная инфляция в России по итогам 2024 года будет не ниже, чем в 2023 году, заявил РИАМО профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Ранее сообщалось, что производители продуктов питания планируют массово поднять закупочные цены на 5–40%. Подобные обращения направили ретейлерам производители кондитерских изделий Mars, Ritter Sport, «Дымка» и «Славянка», молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком», «Пискаревский молзавод», хлеба «Каравай» и других продуктов.

Необходимость повышения цен объясняется ростом себестоимости продукции, удорожанием сырья, логистики, рабочей силы, материально-технических ресурсов и дорогими кредитами.

По мнению Толкачева, сдержать рост цен на продукты не помогут ни усилия Центробанка, ни регулирующая деятельность ФАС.

«До сих пор нет надежных показателей хорошей работы ФАС в деле антиинфляционного регулирования. На Западе антимонопольные службы гораздо более эффективны, чем в России, они более независимы и не вовлечены в различные группы влияния», — отметил экономист.

Яркий пример слабой эффективности работы ФАС — это рынок топлива, на котором происходит непрерывный рост цен, несмотря на все старания ведомства его сдерживать, чему мешает монополизм крупных госкомпаний в сфере энергетики, констатирует эксперт.