Экономист предсказал крах экономики РФ при курсе доллара в 40 рублей

Экономист Евгений Змиев заявил, что укрепление рубля до 40 рублей за доллар может привести к краху российской экономики, массовым банкротствам и росту безработицы, сообщает Газета.ru .

Евгений Змиев прокомментировал прогноз главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова о возможном падении курса доллара до 40 рублей. По его мнению, такой сценарий приведет к серьезным проблемам для экономики России.

Эксперт отметил, что при курсе 40 рублей за доллар российские экспортеры окажутся в убытке, их продукция станет неконкурентоспособной, что приведет к массовым банкротствам. Внутренний рынок также пострадает: импортные товары будут дешевле отечественных, что вызовет падение внутреннего спроса и рост безработицы.

Он считает, что для поддержки бюджета и экспортеров рубль, напротив, должен ослабляться до 120–150 за доллар. Это позволило бы сделать федеральный бюджет профицитным и избежать повышения налогов. Экономист назвал заявление Аксакава популистским и отметил, что подобные прогнозы рассчитаны на широкую аудиторию, не разбирающуюся в экономике.

