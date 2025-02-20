Экономист объяснил резкое падение курса доллара в России

сегодня в 17:30

Эксперт считает переговоры США и России одной из причин падения курса доллара

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой назвал причинами резкого падения курса доллара в России переговоры в Эр-Рияде и сокращение спроса на импортные товары, сообщает Инфо24 .

В четверг, 20 февраля, курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 88,5 рубля, при этом официальный курс ЦБ России — около 90,43 рубля за доллар.

По словам эксперта, из-за высокой кредитной ставки, которая формируется на рынке в связи с сокращением объемов кредитования конечного потребления, значительно снижается и спрос на импорт.

Кроме того, профицит торгового баланса (когда экспорт страны больше импорта — ред.) увеличивается из-за проблем с ввозом комплектующих, добавил экономист.

«Все это, соответственно, влияет на снижение курса иностранной валюты по отношению к рублю», — подытожил Косой.

В четверг на фоне резкого снижения курса американкой валюты россияне начали массово скупать доллары, в некоторых пунктах обмена валюты возникли очереди.

Первые за три года переговоры РФ и США состоялись 18 февраля в Саудовской Аравии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США и Россия сделали очень важный шаг в сторону урегулирования украинского конфликта.