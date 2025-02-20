Жители РФ массово скупают доллары

сегодня в 14:40

Жители РФ начали активно скупать доллары из-за резкого снижения курса. В ряде пунктов обмена валюты появились очереди от пяти и более человек, сообщает SHOT .

Работники точек отмечают, что очереди появились с самого утра. На это не повлияло даже то, что в пунктах обмена валюты курс доллара выше, чем по курсу Центробанка.

Так, в некоторых точках американские деньги продают за 95 рублей. Официальный курс ЦБ РФ — 90,43 рублей.

Ранее сообщалось, что доллар продолжает падать. Курс американской валюты на внебиржевом рынке опустился ниже 88,5 рублей.