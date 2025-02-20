Ниже 88,5 рубля: курс доллара продолжает падать

Доллар на внебиржевом рынке начал стоить меньше 88,5 рубля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Официальный курс Центробанка России на 20 февраля — 90,4268 рубля за доллар.

К 10:46 по московскому времени американская нацвалюта стоила 88,38 рубля. Таким образом, доллар ослабился на 1,57 рубля относительно предыдущего закрытия.

Банк России устанавливал следующие курсы валют на 20 февраля: 12,3608 рубля за юань, 90,4268 за доллар и 94,0834 рубля за евро.

Ранее ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева в беседе с РИАМО заявила, что экономическая обстановка в России не меняется из-за позитивных ожиданий в налаживании отношений с США. Вместе с тем, по мнению эксперта, риторика по деэскалации геополитических конфликтов, скорее, предполагает будущее укрепление нацвалюты. По оценке аналитика, экономически обоснованный курс рубля — 95-100 рублей за доллар.