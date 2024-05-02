Экономист назвал полезным для России запрет на покупку золотых слитков

Неконтролируемый отток золота из России весьма нежелателен, так как может спровоцировать очередное падение рубля, сообщил РИАМО профессор департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

В конце апреля Центробанк дал кредитным организациям методические рекомендации по усилению контроля за покупками золотых слитков. В прошлом году Росфинмониторинг зафиксировал увеличение количества незаконных операций с драгоценными металлами.

По словам Толкачева, хотя золото и не является официальным обеспечением эмиссии рубля, роль этого драгметалла в валютной стабильности российской экономики сильно выросла после санкций и дефолта стран Запада по своим обязательствам перед Банком России.

«С учетом того, что роль золота как надежной мировой ликвидности будет возрастать вплоть по возможного создания региональных золотых валютных блоков, как это было в 1930-е годы, любые меры по обеспечению золотого суверенитета России будут не лишними, включая прямой запрет на владение металлическим золотом гражданами», — считает экономист.

Он отметил, что подобные примеры многократно встречались в истории многих стран.