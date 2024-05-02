В России впервые усилят контроль за покупкой золота

Банки России получили методические рекомендации от Центробанка по мониторингу сделок купли-продажи золота в слитках с целью выявления подозрительных операций, сообщает «Коммерсант» .

В прошлом году Росфинмониторинг зафиксировал увеличение незаконных операций с драгоценными металлами. Поступившие банкам рекомендации от ЦБ должны помочь сократить преступления в этой сфере.

Теперь банки будут на постоянной основе следить за тем, кто и сколько покупает драгметалла в слитках, а также какое количество золота продает этот же клиент. К однонаправленным операциям, когда клиент только покупает золото, будет пристальное внимание из-за высокой вероятности незаконных действий в таком роде приобретения. В части корпоративных клиентов упоминаются только нерезиденты.

Эксперты подчеркивают, что новые рекомендации Центробанка России направлены на пресечение сделок по отмыванию средств и на выявление теневых операций.

Ранее в России ввели дополнительный налог на золото. По мнению экспертов, таким решением получится компенсировать недополученный доход от экспорта.