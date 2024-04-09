Экономист: надо выделять субсидии компаниям вместо повышения тарифов на свет

Если поставщики электроэнергии являются социально значимыми компаниями и недополучают при этом прибыль, то нужно выделить им госсубсидии, а не вводить дифференцированные тарифы на электричество для всего населения, сообщил РИАМО доцент кафедры экономической теории, ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Ранее стало известно, что попытка правительства постепенно переводить россиян на дифференцированные тарифы на электроэнергию, чтобы домохозяйства с увеличенным потреблением платили за нее больше, оказалась безуспешной. Из 57 регионов, участвующих в реформе, только власти Калининградской области решились установить потолок для низкого тарифа, близкий к реальным цифрам, остальные максимально завысили его.

«Может быть поставщики электроэнергии недополучают прибыль по причине то, что плохо ведут бизнес. У нас рыночная экономика, и такие ситуации — это норма. Нужна дополнительная проработка решения этой проблемы, а майнеров, на которых жаловались эти компании, нужно отслеживать точечно. Их не так много среди всех потребителей электричества. Затраты компаний растут, но они хотят их переложить на потребителя. Это неправильно», — прокомментировал Морковкин.

Он подчеркнул, что население, особенно в регионах, не готово платить за электричество больше, чем сейчас, а тарифы естественных монополий и без того ежегодно индексируются, и это ложится целиком на плечи потребителей.

По словам экономиста, в некоторых регионах тарифы на электроэнергию для домохозяйств сопоставимы с тарифами промышленных предприятий.