Попытка перевести россиян на дифференцированные тарифы на свет провалилась

Российское правительство предприняло попытку ввести дифференцированные тарифы на электричество для домохозяйств, чтобы те из них, где фиксируется увеличенное потребление, платили больше. Однако реформа не увенчалась успехом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на «Ведомости» .

По данным исследования института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, одна из причин неудачи — максимально задранный вверх потолок для низкого тарифа. Так поступили 56 из 57 регионов, участвующих в пилоте, кроме Калининградской области. Там потолок был приближен к реальным цифрам.

При этом Минэнерго РФ продолжает настаивать на необходимости внедрения дифференцированных тарифов, которые позволят снизить нагрузку на бизнес. Сейчас он вынужден доплачивать за сниженные для населения цены. Кроме того, реформа призвана перевести из жилых помещений в коммерческие тех, кто занимается майнингом криптовалюты.

Впервые ввести потолок потребления электроэнергии, после которого ставки начинали расти, попытались в 2018–2019 годах. Обязательным механизм стал лишь в конце 2023 года, но в реальности он так и не заработал.

Схема предусматривает 3 уровня оплаты за электричество. Первый предусматривает льготный тариф, второй — более высокую ставку при небольшом превышении потолка, а третий переводит тарифы на рыночные цены в случае, если фиксируется высокий объем потребления.